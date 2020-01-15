Медведев объявил об отставке правительства РФ

Премьер Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку.

Как сообщает «РИА Новости», Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу.

Заявление последовало после рабочей встречи Путина и Медведева.

"В ходе встречи Путин и Медведев обсудили предложения президента, сделанные им во время выступления с посланием Федеральному собранию, которое прошло днем 15 января, говорится в сообщении. В частности, президент и глава правительства затронули вопросы, связанные с выполнением положений послания", - сообщила пресс-служба Кремля.

Путин сообщил о намерении ввести новую должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить на этот пост Дмитрия Медведева.

"Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время, введу должность заместителя председателя Совета безопасности. Председателем Совета безопасности, как известно, является президент", - сказал Путин на встрече с кабинетом министров. "Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами и, с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности, я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами этого свойства, этой категории вопросов".

Но пока Путин поручил уходящему правительству Дмитрия Медведева исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.

"Прошу вас исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе", - сказал Путин.

Путин поблагодарил правительство Медведева за работу.

"Я со своей стороны тоже хочу вас поблагодарить за все, что было сделано на этом этапе нашей совместной работы, хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты", - сказал Путин.

"Не все удалось сделать, но все никогда не получается в полном объеме", - добавил глава государства.