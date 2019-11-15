Молдавией будут править социалисты

В Молдавии в четверг, 14 ноября, появилось миноритарное правительство, его возглавил Ион Кику - бывший советник президента страны Игоря Додона. За новый кабинет министров проголосовали социалисты и демократы - 62 депутата парламента из 101.

Представляя в парламенте программу своего кабмина, Кику отметил, что она рассчитана менее чем на год - до выборов президента осенью 2020 года. Но пообещал в течение месяца сообщить парламентариям детальный план работы его кабинета. Он также заверил депутатов в том, что будет вести взвешенную внешнюю политику и продолжит стратегическое партнерство с Евросоюзом.

Оппозиция в лице представителей проевропейского блока ACUM ("Сейчас"), бывшего партнера социалистов по право-левой коалиции, раскритиковала и новое правительство, и президента Додона, предложившего кандидатуру "послушного премьера".

"Нам обещали правительство технократов, а оно почти полностью состоит из советников Додона", - посетовала теперь уже экс-глава правительства Майя Санду, передает DW.

Помимо Иона Кику, должности в правительстве получили советники президента Виктор Гайчук (он возглавил министерство обороны) и Корнелиу Попович (министерство образования и культуры). Санду также обвинила социалистов в альянсе с демократами.

"Он скреплен общими интересами, схемами, страхом тюрьмы", - заявила она. Демпартию и ее лидера, беглого олигарха Влада Плахотнюка обвиняют в контроле над государственными институтами и узурпации власти с 2009 года до июня 2019-го.

Президент Игорь Додон остается неформальным лидером Партии социалистов. Им принадлежит пост спикера парламента, его занимает лидер партии Зинаида Гречаная. В Конституционном суде председательствует экс-депутат от социалистов Владимир Цуркан. А 3 ноября, по итогам второго тура местных выборов, в Кишиневе появился мэр-социалист Ион Чебан.

Вотум недоверия правительству Майи Санду был вынесен 12 ноября. Отставка кабмина повлекла за собой распад коалиции между пророссийской Партией социалистов и правым проевропейским блоком ACUM. В него входят партии "Действие и солидарность" во главе с Санду и "Достоинство и правда" под председательством Андрея Нэстасе. Коалиция была сформирована 8 июня при посредничестве внешний партнеров - ЕС, США и России.