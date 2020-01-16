Медведев сохраняет пост председателя партии «Единая Россия»

Объявивший об уходе в отставку премьер-министр Дмитрий Медведев сохранит пост председателя «Единой России».

Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает «РИА Новости».

«У меня вчера состоялась обстоятельная встреча с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. <...> Никаких законодательных ограничений, связанных с его назначением на должность заместителя председателя Совета Безопасности и совмещением этой позиции с позицией председателя политической партии, не существует», — сообщил Турчак.

Как сообщалось, вчера Путин принял отставку кабмина РФ и предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, которая пока официально не введена.