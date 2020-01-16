Последнее обновление: 16.01.2020 13:08

Медведев сохраняет пост председателя партии «Единая Россия»

Объявивший об уходе в отставку премьер-министр Дмитрий Медведев сохранит пост председателя «Единой России».

Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает «РИА Новости».

«У меня вчера состоялась обстоятельная встреча с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. <...> Никаких законодательных ограничений, связанных с его назначением на должность заместителя председателя Совета Безопасности и совмещением этой позиции с позицией председателя политической партии, не существует», — сообщил Турчак.

Как сообщалось, вчера Путин принял отставку кабмина РФ и предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, которая пока официально не введена.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование