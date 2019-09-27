Кремль надеется на благоразумие Трампа

Кремль в лице пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова выразил сегодня надежду в том, что до публикации стенограмм переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "не дойдет".

"Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двухсторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем весьма серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не опасается ли Кремль публикации стенограмм переговоров президентов России и США, как это было сделано с публикацией стенограммы телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Песков подчеркнул, что такие публикации – "это внутреннее дело США, и мы не собираемся туда вмешиваться", передает УНИАН.

По его словам, публикация переговоров является необычной практикой, поскольку материалы бесед на уровне глав государств имеют гриф "секретно" или "совершенно секретно".

"Как правило, это не публикуется", - сказал Песков и добавил, что в случае с Украиной это было сделано по взаимному соглашению.

На вопрос, готов ли Кремль дать добро на публикацию российско-американских переговоров, если это понадобится Белому дому, он ответил, что не может быть "какого-то эвентуального ответа", и нужно рассматривать каждый случай. "К нам никто не обращался с такими предложениями", - добавил Песков.