Последнее обновление: 21.01.2020 15:39

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о должности зампреда Совбеза

Госдума РФ во вторник приняла в первом чтении изменения в закон о безопасности, который предусматривает введение новой должности - заместителя председателя Совета безопасности РФ.

Проект закона внесен 16 января президентом РФ Владимиром Путиным. Законопроектом предлагается ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, который входит в число постоянных членов СБ РФ. Согласно документу, зампред Совета Безопасности назначается на должность и освобождается от нее президентом. Полномочия зампреда СБ определяются главой государства, сообщает Интерфакс.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил журналистам, что законопроект будет рассматриваться в приоритетном порядке, а его второе чтение состоится уже в четверг.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ, которым в сводный перечень государственных должностей РФ ввел новую позицию - заместитель председателя Совета безопасности РФ. Другим указом президент назначил Дмитрия Медведева на пост заместителя председателя СБ РФ, освободив его от исполнения обязанностей главы правительства.

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