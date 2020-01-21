Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о должности зампреда Совбеза

Госдума РФ во вторник приняла в первом чтении изменения в закон о безопасности, который предусматривает введение новой должности - заместителя председателя Совета безопасности РФ.

Проект закона внесен 16 января президентом РФ Владимиром Путиным. Законопроектом предлагается ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, который входит в число постоянных членов СБ РФ. Согласно документу, зампред Совета Безопасности назначается на должность и освобождается от нее президентом. Полномочия зампреда СБ определяются главой государства, сообщает Интерфакс.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил журналистам, что законопроект будет рассматриваться в приоритетном порядке, а его второе чтение состоится уже в четверг.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ, которым в сводный перечень государственных должностей РФ ввел новую позицию - заместитель председателя Совета безопасности РФ. Другим указом президент назначил Дмитрия Медведева на пост заместителя председателя СБ РФ, освободив его от исполнения обязанностей главы правительства.