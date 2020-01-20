Последнее обновление: 20.01.2020 14:45

Путин сменил генпрокурора

Президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора, которую тот занимал почти 14 лет.

“Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета России Игоря Краснова на должность Генерального прокурора Российской Федерации”, - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

На его место Путин предлагает кандидатуру зампредседателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова.

44-летний Краснов, с 1997 по 2007 работал в органах прокуратуры, после чего перешел в Следственный комитет, где в должности старшего следователя по особо важным делам при председателе СК Александре Бастрыкине расследовал резонансные дела, в том числе убийства Бориса Немцова, правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

Дело Немцова стало карьерным трамплином для Краснова и принесло ему в звание генерал-лейтенанта юстиции и пост зампредседателя Следственного комитета.

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