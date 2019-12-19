Путин убрал бы из Конституции РФ слово «подряд» в отношении президентских сроков

Президент РФ Владимир Путин допустил внесение изменений в российскую конституцию: по его словам, можно было бы отменить оговорку "подряд" в статье, где идет речь об ограничении в два президентских срока.

Во время очередной ежегодной пресс-конференции Путина спросили о том, что его не устраивает в Конституции с момента внесен последних изменений (когда президентский срок был продлен с 5 до 7 лет).

"Все так или иначе менять можно, кроме первой статьи. Что можно было бы сделать, что касается этих сроков - отменить оговорку "подряд", - предложил Путин.

"Ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента. Потому что это было уже не два срока подряд", - пояснил он.

"Она некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает. Ну, можно было бы ее и отменить, наверное", - заключил президент РФ.

Отмена уточнения «подряд» будет означать, что никто не сможет занимать пост президента более двух сроков в принципе.