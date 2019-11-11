Россия назвала отставку Моралеса срежиссированным госпереворотом

Министерство иностранных дел России выразило тревогу и глубокую озабоченность по поводу ситуации в Боливии, президент которой Эво Моралес на фоне массовых акций протеста объявил о своей отставке.

В заявлении МИДа указывается на то, что власти Боливии были готовы вести диалог с оппозицией, но та «развязала» волну насилия и не позволила завершить президентский мандат Моралеса, передает РБК.

Действия боливийской оппозиции российский МИД оценил как срежиссированные.

«Вызывает глубокую озабоченность, что в течение внутриполитического кризиса в стране готовность правительства к поиску конструктивных решений на основе диалога была сметена развитием событий по лекалам срежиссированного госпереворота», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее, еще три страны расценили назвали отставку Моралеса госпереворотом: Венесуэла, Куба и Никарагуа.

Москва призывает все политические силы Боливии к здравомыслию ради восстановления спокойствия и обеспечения прав граждан, отметили дипломаты. В министерстве напомнили о том, что Россию и Боливию связывают отношения дружбы, конструктивного взаимодействия и обоюдовыгодного сотрудничества, и выразили надежду на то, что к поиску конституционного выхода из сложившейся в стране ситуации ответственно отнесутся также соседи Боливии и другие влиятельные страны и международные организации.

Президент Боливии Эво Моралес объявил об уходе в отставку в воскресенье, 10 ноября, после того, как о необходимости такого поступка заявил командующий боливийской армией Уильямс Калиман. Отставке Моралеса предшествовали массовые акции протеста, участники которых требовали пересмотра итогов прошедших в стране выборов. Согласно официальной версии, победу на выборах в четвертый раз подряд одержал Моралес, однако оппозиция заявляла о фальсификациях.

«Конец тирании», — приветствовал отставку Моралеса его соперник на выборах, кандидат от оппозиции Карлос Меса.