Последнее обновление: 11.01.2020 09:57

Украина ждет от Ирана полного содействия в расследовании сбитого Boeing

Президент Украины Владимир Зеленский принял правду о сбитом Boeing украинской авиакомпании и выразил надежду, что власти Ирана окажут полной содействие отправленным в эту страну 45 украинским специалистам в расследовании обстоятельств инцидента.

«Утро сегодня не было добрым, но принесло правду. Еще до завершения работы международной комиссии Иран признал свою вину в том, что сбил украинский самолет. Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверения в готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам. Надеемся, что дальнейшее расследование будет осуществляться без каких-либо задержек и препятствий. Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для восстановления справедливости», - заявил Зеленский, комментируя признание властей Ирана.

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