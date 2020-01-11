Последнее обновление: 11.01.2020 09:57

Иран признал, что "непреднамеренно" сбил украинский Boeing

Иран официально признал, что пассажирский Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" был сбит иранской стороной.

Трагедия, в результате которой погибли 176 человек, произошла "непреднамеренно" и была следствием "человеческой ошибки", говорится в заявлении иранских военных, обнародованном государственным телевидением Исламской Республики в ночь на субботу, 11 января.

Иран намерен в ближайшие часы предоставить более подробную информацию об инциденте.

В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани заявил на своей странице в Twitter, что "Исламская Республика глубоко сожалеет об этой ужасной ошибке". "Расследование, направленное на установление обстоятельств этой великой трагедии и непростительной ошибки, и расследование продолжаются", - добавил он.

Власти страны на протяжении нескольких дней упорно отрицали, что авиалайнер мог быть сбит иранской ракетой. В первые часы после катастрофы Тегеран заявил, что украинский самолет разбился из-за возгорания двигателя. На следующий день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о ракетном обстреле лайнера, сославшись на данные разведслужб. А президент США Дональд Трамп высказал сомнения в технических неполадках, которые якобы стали причиной катастрофы. Глава Белого дома подчеркнул подозрения в том, что "кто-то на той стороне, возможно, совершил ошибку".

Заявления Трампа и Трюдо базировались на данных разведки: американский спутник зафиксировал в инфракрасном диапазоне пуски двух ракет, а затем попадание в самолет.

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