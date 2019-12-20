Белорусская оппозиция отказалась от акций в поддержку Лукашенко

Белорусская оппозиция в последний момент отказалась от проведения акций протеста против интеграции с Россией. На анонсированный сегодня митинг в центре Минска пришли только представители СМИ.

"Мы перегорели, это раз. Мы увидели, что ГУВД предупредило Северинца о небезопасности массовых мероприятий, это два. Если выводить народ — это подставлять его, если у оппозиции есть деньги на оплату штрафов тех, кого потом осудят, то у нас нет. Поэтому мы решили отказаться от проведения акции", - заявил председатель общественного объединения "Бессмертный полк" Валерий Драко порталу tut.by.

Как сообщалось, 18 декабря в Советском РУВД Минска Павлу Северинцу объяснили, что 20 декабря на Октябрьской площади будет проводиться благотворительная акция "Наши дети" и проведение несанкционированного мероприятия будет представлять угрозу безопасности детей и их родителей.

Тем временем, правозащитный центр «Весна» сообщает, что более 40 человек вызваны в милицию для составления протоколов и профилактических бесед в связи с участием в акциях 7-8 декабря 2019 года.