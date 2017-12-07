Лукашенко назначил новых послов, ряд чиновников и директора ЗАО БНК

Лукашенко 7 декабря рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, Владимир Астапенко назначен послом Беларуси в Аргентине и по совместительству в Восточной Республике Уругвай, Александр Сидорук - послом в ЮАР и по совместительству в Анголе, Зимбабве, Мозамбике и Намибии.

Кроме того, дано согласие на назначение:

Сергея Редюка главой администрации Советского района Гомеля;

Дмитрия Лебедя - главой администрации Центрального района Гомеля;

Сергея Савицкого- председателем Узденского райисполкома;

Сергея Кулагина - председателем Горецкого райисполкома;

Леонида Батяновского - генеральным консулом Беларуси в Гуанчжоу (Китайская Народная Республика);

Алины Корбут - ректором учреждения образования "Белорусский государственный университет культуры и искусств";

Ирины Китурко - ректором учреждения образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы";

Андрея Картуна - заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли;

Андрея Хмеля - заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;

Ивана Смильгиня - заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия - директором Департамента ветеринарного и продовольственного надзора;

Михаила Мирончика - директором Департамента контроля качества образования Министерства образования;

Михаила Пучило- генеральным директором ЗАО "Белорусская нефтяная компания";

Геннадия Гребнева - членом Витебского облисполкома.