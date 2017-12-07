Лукашенко назначил новых послов, ряд чиновников и директора ЗАО БНК

Лукашенко 7 декабря рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, Владимир Астапенко назначен послом Беларуси в Аргентине и по совместительству в Восточной Республике Уругвай, Александр Сидорук - послом в ЮАР и по совместительству в Анголе, Зимбабве, Мозамбике и Намибии.
Кроме того, дано согласие на назначение:
Сергея Редюка главой администрации Советского района Гомеля;
Дмитрия Лебедя - главой администрации Центрального района Гомеля;
Сергея Савицкого- председателем Узденского райисполкома;
Сергея Кулагина - председателем Горецкого райисполкома;
Леонида Батяновского - генеральным консулом Беларуси в Гуанчжоу (Китайская Народная Республика);
Алины Корбут - ректором учреждения образования "Белорусский государственный университет культуры и искусств";
Ирины Китурко - ректором учреждения образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы";
Андрея Картуна - заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли;
Андрея Хмеля - заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;
Ивана Смильгиня - заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия - директором Департамента ветеринарного и продовольственного надзора;
Михаила Мирончика - директором Департамента контроля качества образования Министерства образования;
Михаила Пучило- генеральным директором ЗАО "Белорусская нефтяная компания";
Геннадия Гребнева - членом Витебского облисполкома.