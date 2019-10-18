Лукашенко ищет себе новую работу

После ухода с президентского поста (неужели такое возможно?) Лукашенко хотел бы сесть в кресло ректора или вовсе стать обычным преподавателем.

"Ушел бы я с должности президента, чем бы занялся? Если бы ректором был где-то в учреждении… Но сам же себя не назначишь перед уходом. Но преподавателем - это то, что я воспринимаю", - сказал Лукашенко в Академии управления.

Он заранее начал подготовку к новому месту работы, отметив, что 4-х часовое общение с аудиторией его не утомило.

«Честно говоря, я даже не устал. Мне было интересно беседовать с нашими молодыми людьми. Я раз в два месяца точно буду у студентов, в аудиториях», - озвучил свой план повышения квалификации Лукашенко.

Впрочем, а кем еще ? Таких не берут в космонавты.