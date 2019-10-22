Лукашенко: Ситуация на границе Беларуси накаляется по часам

Лукашенко сегодня объяснил сотрудникам Службы безопасности президента, что в случае агрессии против Беларуси им придется встать на защиту страны впереди всех других подразделений.

«В случае, не дай бог, агрессии против нашего государства, все мы - воины элитного подразделения, и наша задача - быть впереди всех подразделений, чтобы защитить страну, отечество и граждан", - заявил Лукашенко.

О возможной агрессии он упомянул неслучайно: в мире растет напряженность, а ситуация у границ Беларуси накаляется по часам.

«На планете не по дням, а буквально по часам растет напряженность, накаляется ситуация вблизи границ Беларуси. Вместо пояса добрососедства, который мы предлагаем, вырисовывается дуга нестабильности. И в этой ситуации вы должны сделать все, чтобы даже не дать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на этой земле", - заявил Лукашенко.