Лукашенко дал согласие на назначение ряда первых заместителей министров и замминистров

Лукашенко дал согласие на назначение ряда первых заместителей министров и заместителей министров.

Как сообщает пресс-служба правителя, Алла Ломакина согласована на должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия, Вячеслав Дурнов - на должность первого заместителя министра спорта и туризма.

Дмитрий Крутой согласован на должность первого заместителя министра экономики, Павел Утюпин и Александр Червяков - на должности заместителей министра экономики.

Пост первого заместителя министра энергетики займет Виктор Каранкевич, заместителя министра энергетики - Ольга Прудникова. Дмитрий Барташевич согласован на должность заместителя председателя Государственного комитета по стандартизации.