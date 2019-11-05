Последнее обновление: 05.11.2019 22:03

С 1 января 2020 года власти РБ уравняют минимальные зарплату и потребительский бюджет

Правительство Беларуси с января 2020 года уравняет размеры минимальной зарплаты и минимального потребительского бюджета, сообщил сегодня премьер РБ Сергей Румас.

"Мы будем подтягивать минимальную заработную плату к минимальному потребительскому бюджету. С 1 января 2020 года эти показатели сравняются, минимальная зарплата будет составлять Br375, или 100% МПБ. Такое решение приняло правительство", - сказал Сергей Румас, которого цитируют СМИ.

Сегодня на заседании Совмина премьер потребовал предметно разобраться в ситуации на предприятиях с низкой зарплатой. По его словам, в стране осталось 9 организаций с зарплатой ниже 400 рублей, следующий этап – разобраться с предприятиями, где средняя зарплата ниже 500 рублей.

"К концу года их число должно быть минимальным", - сказал Румас, отметив, что с такими организациями работают "в ручном режиме".

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