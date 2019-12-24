У России нет технологий для завершения Nord Stream 2

В настоящий момент у России нет собственного трубоукладчика, который мог бы достроить газопровод «Северный поток-2» вместо судна швейцарской компании Allseas, прекратившей работы в Балтийском море из-за санкций США.

Об этом во вторник в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил глава «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов.

«Таких судов, которые прямо сегодня могли бы быть взяты откуда-то и приступить немедленно к работе, в наличии нет», - констатировал Рахманов, добавив, что на создание укладчиков под конкретный проект уйдут годы.

По его словам, проектирование может занять полтора-два года, а строительство 3-4 года. «К сожалению, это для нас будет, как всегда, что-то сделанное с нуля, поэтому в меньшие сроки мы не уберемся», - предупредил топ-менеджер.