Последнее обновление: 01.04.2019 14:03

Судно-трубоукладчик Северного потока-2 возобновило работы в Балтийском море

Судно-трубоукладчик газопровода Северный поток-2 в Балтийском море Pioneering Spirit возобновило работы по строительству трубопровода в Балтийском море, свидетельствуют данные системы навигации судов в терминале Eikon.

Месяц назад Pioneering Spirit приостановило работу из-зa необходимости выполнить обязательство перед третьей стороной.

Судно возобновило трубоукладку, сообщил Nord Stream 2 в ответ на запрос Reuters.

Строительство трубопровода в Балтийском море также ведет судно Solitaire.

Маршрут укладки труб двух веток газопровода Северный поток-2, который строит Газпром, приближается к территориальным водам Дании, которая пока так и не дала разрешение на строительство газопровода.

Газпром планирует завершить работы до конца 2019 года.

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