Последнее обновление: 26.08.2019 17:25

Газопровод "Северный поток‑2" завершен на три четверти

По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1855 километров газопровода "Северный поток‑2". Об этом сообщает пресс-служба компании Nord Stream 2 AG.

"Это 75% от общей протяженности двух ниток. Таким образом, Nord Stream 2 AG перешла к укладке финальной четверти газопровода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство обеих ниток газопровода полностью завершено в территориальных водах Германии и водах Финляндии.

Продолжается укладка труб в территориальных водах России.

Строительные работы на береговых участках в Германии и России находятся на продвинутом этапе, отметили в пресс-службе.

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