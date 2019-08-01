Комитет Сената США поддержал санкции против "Северного потока-2"

Комитет Сената США по иностранным делам поддержал законопроект, предусматривающий введение санкций в связи с подводным сооружением газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря.

Как сообщает Bloomberg, соавтором законопроекта выступили сенатор-республиканец Тед Круз и сенатор-демократ Джин Шахин.

На заседании комитета проект закона одобрили 20 сенаторов, что свидетельствует о двухпартийной поддержке этого акта. Против него проголосовали два сенатора. Теперь от лидера республиканского большинства Митча Макконнелла зависит назначение даты голосования за документ в Сенате.

"У России нехорошее прошлое в применении энергии в качестве оружия", - заявил Круз перед голосованием.

По его словам, российский президент Владимир Путин "получает свои доходы за военный авантюризм и враждебные действия" от нефти и газа.

Законопроектом предусматривается введение санкций против судов, которые прокладывают трубопровод, и руководителей компаний, связанных с этими суднами. Также предполагается отказывать в предоставлении американских виз этим лицам и блокировать финансовые операции, связанные с собственностью или интересами в США. Кроме того, будут наказываться и структуры, обеспечивающие страхование для проекта, передает УНИАН.

В мае сенаторы США предложили ввести санкции против строителей "Северного потока-2". В частности, они предлагают запретить въезд на территорию США и заморозить финансовые активы в этой стране лиц, которые продают или сдают в аренду морские суда для строительства "Северного потока-2". Кроме того, целый ряд ограничений предлагается ввести против тех, кто оказывает финансовую или техническую поддержку, а также обеспечивает страхование таких судов.