Nord Stream 2 продолжает поиск 6 млрд евро для проектного финансирования

Оператор проекта по строительству второй очереди трансбалтийского газопровода в Европу Северный поток-2 - Nord stream 2 АG продолжает переговоры о проектном финансировании, рассчитывая привлечь 6 миллиардов евро, передают российский агентства слова финансового директора компании Пола Коркорана.

По плану, владелец проекта Северный поток-2 - Газпром - финансирует половину от сметы проекта, пять европейских компаний дают в долг российскому концерну по 950 миллионов евро каждая.

В их числе немецкая Uniper сообщила, что привержена дальнейшей реализации Северного потока-2. Австрийская OMV сказала, что внимательно мониторит ситуацию с санкциями, и выразила надежду, что США не станут вредить компаниям из ЕС, а также сообщила, что дальнейший график финансирования будет зависеть от решений оператора проекта.

Партнерами Газпрома являются немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie, англо-голландская Shell, австрийская OMV.

После того, как европейские партнеры Газпрома профинансировали часть стоимости проекта, составляющей 9,5 миллиарда евро, Вашингтон назвал Европу газовым заложником Москвы и пригрозил санкциями.