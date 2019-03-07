Газпром построил треть Северного потока-2

Северный поток-2 построен на одну треть, сообщает пресс-служба российского Газпрома.

"К настоящему времени в Балтийском море проложены 818 км труб - это уже ровно треть общей длины газопровода", - говорится в сообщении компании после встречи председателя правления Газпрома Алексея Миллера и председателя правления австрийской OMV Райнера Зеле.

В сообщении Газпрома также отмечается, что в начале 2019 года компания на 32,9% увеличила поставки газа в Австрию. Всего с 1 января по 5 марта компания поставила в эту страну 3,3 млрд кубометров газа.

Ранее сообщалось, что трубоукладчик Северного потока-2 в Балтийском море – судно Pioneering Spirit на месяц приостановит работу.

Проект Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро.

Северный поток-2 хотят пустить в обход Украины, Беларуси, Польши через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является Газпром. Партнеры российского монополиста - немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды) – обещали профинансировать 50% проекта.