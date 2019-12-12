Конфликт на Донбассе унес жизни более 3 тыс. гражданских лиц

На Донбассе с начала войны погибли не менее 3344 гражданских лиц, говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине, которую сегодня на брифинге в Киеве представила глава миссии Матильда Богнер.

"По состоянию на 15 ноября 2019 года общее количество смертей гражданских лиц в результате конфликта составляла минимум 3344 лиц (1807 мужчин, 1055 женщин, 98 мальчиков, 49 девочек и 37 взрослых, пол которых неизвестен, а также 298 человек, которые погибли на борту самолета «Малайзийских авиалиний» рейса MH17)", - говорится в отчете, передает УНИАН.

Также, по оценкам экспертов ООН, число раненых гражданских лиц с начала войны превышает 7 тыс. лиц.

Богнер проинформировала, что с 1 января по 15 ноября 2019 года на Донбассе погибли 162 гражданских лиц, в частности, 26 были убиты и 136 ранены. В то же время за отчетный период с 16 августа по 15 ноября 2019 года Мониторинговая миссия ООН зафиксировала 42 жертвы среди гражданского населения по обе стороны от линии соприкосновения (23 мужчин, 12 женщин, 2 девочки и 5 мальчиков). Богнер уточнила, что 6 человек были убиты и 36 ранены.