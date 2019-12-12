Последнее обновление: 12.12.2019 09:51

Украина анонсировала поправки в Минские договоренности

Украина подготовит план изменений в Минские соглашения до следующей «нормандской встречи», запланированной на март 2020 года.

Об этом в эфире на hromadske hromadske сообщил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников.

«Мы точно напишем эти предложения, они даже были в инициативах президента готовы», - сказал Резников.

Представитель Украины на переговорах в Минске убежден, что действующие соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы «они сработали».

Подготовленную редакцию соглашений потом хотят обсудить с политическими советниками и министрами иностранных дел стран нормандской четверки.

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