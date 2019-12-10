Последнее обновление: 10.12.2019 09:29

Зеленский заявил о возможности освобождения 72 украинских заложников

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о согласовании во время встречи «нормандской четверки» обмена удерживаемыми лицами, в рамках которого освободят 72 украинских заложника из ОРДЛО.

Об этом глава государства сообщил журналистам во время пресс-подхода в Париже.

«Обмен. Честно говоря, «всех на всех» - это абстрактный вопрос. Мы договорились для начала обменять всех согласованных на всех согласованных. Сейчас покажут нам списки, сейчас речь идет о Донбассе», - сказал он.

Зеленский также отметил, что вопрос обмена имеет три направления: первой - те, кто в Украине, и те, кто в оккупированном Донбассе; второе - удерживаемые в России, и третье - удерживаемые в Крыму.

«Я хотел сразу все совместить, но это сложно. Однако мы проговорили, что мы будем об этом говорить и будем решать, каким образом это делать. Давайте сделаем первый шаг. Это большой шаг, потому что 72 человека могут приехать домой. Я этого очень хочу», - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что ему сложно говорить о датах (обмена), но ему «очень хочется это сделать до конца года».

На пресс-конференции по итогам саммита Зеленский сказал, что прозвучало предложение произвести обмен удерживаемыми лицами до 24 декабря, но было принято решение сделать это до 31 декабря, что выглядит более реалистично.

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