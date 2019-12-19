Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампу

Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу, сообщают СМИ.

За импичмент по статье "превышение полномочий" из-за просьбы к украинским властям расследовать деятельность семьи Джо Байдена проголосовали 230 конгресменов, против выступили 197. Три человека (один демократ и два республиканца) не приняли участия в голосовании.

Никто из республиканцев не поддержал импичмент Трампа по пункту "превышение полномочий", двое представителей Демократической партии проголосовали против отстранения президента от должности, один решил воздержаться.

Также Трампа признали виновным по статье о препятствовании работе Конгресса из-за отказа сотрудничать с расследованием и запретив это делать своей администрации: за - 229 голосов, против - 198. На этот раз против импичмента проголосовали трое демократов.

Решение Палаты представителей должен теперь утвердить Сенат, где большинство у представителей Республиканской партии. Ожидается, что слушания в Сенате начнутся в январе. Для принятия решения нужно две третьих голосов сенаторов (не менее 67). Если в Сенате не наберется необходимого числа голосов, Дональд Трамп сохранит свой пост. А в случае поддержки Сенатом импичмента Трампа, главой государства станет нынешний вице-президент Майк Пенс.