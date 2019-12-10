Демократы выдвинули обвинения Трампу по делу об импичменте

Демократы в палате представителей конгресса США выдвинули во вторник официальные обвинения против президента Дональда Трампа по делу об импичменте.

Речь идет об обвинениях в злоупотреблении властью и препятствии конгрессу, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что контролируемая демократами палата представителей поддержит обвинения против Трампа на следующей неделе. После чего рассмотрение дела об импичменте президента начнется в сенате, который контролируется республиканцами.

Председатель законодательного комитета Джеральд Надлер сообщил журналистам, что демократы должны были принять меры, потому что Трамп ставит под угрозу Конституцию США, подрывает выборы 2020 года и ставит под угрозу национальную безопасность.

«Никто, даже президент, не может стоять выше закона», — заявил Надлер на пресс-конференции с участием спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и других демократов — глав комитетов, участвующих в расследовании импичмента.

В Белом доме обвинения в адрес Трампа назвали беспочвенными.

«Демократы в Палате представителей давно хотели отменить голоса 63 млн американцев. Они решили, что должны привлечь к ответственности президента Трампа, потому что они не могут законно победить его на избирательных участках. Использование демократами телефонного звонка с президентом Украины — стенограмму которого обнародовал сам президент — послужило оправданием этой их предвзятой, необоснованной и жалкой попытки свергнуть администрацию Трампа и результаты выборов 2016 года», — говорится в заявлении официального представителя Белого дома Стефани Гришэм.

Он добавила, что избранный народом президент страны продолжит выполнять свои обязанности, действия демократов его не пугают.

Демократы запустили процедуру импичмента Трампа в сентябре после того, как вскрылось содержание его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Из стенограммы беседы стало ясно, что Трамп обсуждал с Зеленским возможность возобновления расследования в отношении Хантера Байдена — сына вице-президента США Джо Байдена, который собирается составить Трампу конкуренцию на выборах президента США 2020 года.