Почти половина американцев одобряет импичмент Трампу

Почти половина американцев (44%) одобрили решение палаты представителей США, проголосовавшей за импичмент президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные опроса совместного с Ipsos опроса, проходившего 18-19 декабря. Участие в нем приняли 1108 человек, передает РБК.

Палата представителей, большинство в которой принадлежит демократам, провела голосование по импичменту в среду. Трампу предъявили обвинение по двум статьям — «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу» (по первому пункту положительно проголосовали 230 человек, по второму — 290).

По результатам опроса Ipsos, 53% человека нашли справедливыми обвинения Трампа в злоупотреблении властью, с тем, что он препятствовал расследованию конгресса согласился 51% американец. Решение палаты представителей не одобрил 41% опрошенных.

Еще 42% считают, что решение об утверждении импичмента должны принять и в сенате (это следующая стадия процедуры; там в отличие от палаты представителей большинство принадлежит республиканцам). Только 29% хотели бы, чтобы с Трампа сняли обвинения в рамках импичмента, а 17% американцев считают, что ему нужно сделать официальный выговор, у остальных опрошенных нет конкретного ответа по этому поводу.

На вопрос о том, как изменилось их мнение о президенте в связи с началом процедуры, 26% заявили, что теперь больше поддерживают Трампа, тогда как 20% американцев, наоборот, стали меньше доверять ему. Для 48% опрошенных ничего не изменилось.