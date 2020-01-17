В Сенате США началась процедура импичмента Трампа

В Сенате США в четверг, 16 января, официально начался процесс импичмента президента Дональда Трампа. Глава группы менеджеров по импичменту - конгрессмен-демократ Адам Шифф зачитал оба пункта обвинения против Трампа: злоупотребление служебными полномочиями и препятствование работе Конгресса.

"Дональд Трамп злоупотребил властью президента", - заявил Шифф, указав, что Трамп принуждал правительство Украины к вмешательству в предстоящие президентские выборы в США и тем самым нарушил президентскую присягу. Позднее, по словам Шиффа, Трамп препятствовал Палате представителей Конгресса США в проведении расследования по данному делу, передает DW.

Временный председатель Сената Чак Грэссли привел к присяге председателя Верховного суда Джона Робертса, который будет председательствовать на процессе в Сенате по делу об импичменте. Сам Робертс не обладает правом голоса. Решение об импичменте Трампа будут принимать 100 сенаторов, которые на процессе будут выполнять роль присяжных.

Рассмотрение конкретных обвинений против Дональда Трампа начнется во вторник, 21 января. Демократы обвиняют президента в том, что он добивался от Украины проведения расследования в отношении своего вероятного соперника на предстоящих президентских выборах Джо Байдена и с целью оказания давления на Киев приостановил военную помощь Украине на сумму в 391 млн долларов.

Для объявления импичмента Трампу необходимо, чтобы это решение поддержали две трети сенаторов. Эксперты считают это маловероятным, поскольку в Сенате большинство принадлежит республиканцам.

За всю историю США это третий случай процедуры импичмента президента.