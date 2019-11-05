Румас пригрозил увольнениями руководителям предприятий с низкой зарплатой

Если не будет подвижек по решению проблем на предприятиях с низкой зарплатой,

Правительство Беларуси инициирует освобождение от занимаемых должностей ответственных лиц на предприятиях с зарплатой ниже 400 рублей в месяц.

Такое предупреждение сегодня озвучил премьер РБ Сергей Румас на заседании Совмина по итогам работы экономики в январе-сентябре 2019 года.

"Лимит на уговоры предметно разобраться с каждой такой организацией уже исчерпан, поэтому сегодняшний разговор на эту тему - последнее предупреждение. Мы договорились, что, если не будет подвижек, правительство по итогам года внесет главе государства предложения об освобождении от занимаемых должностей ответственных лиц", - сказал Румас.

Он уточнил, что в стране остались 9 организаций, не решивших эту проблему, и в правительстве знают, как будет исправляться ситуация.

Следующий этап - разобраться с предприятиями, где средняя зарплата ниже 500 рублей, сообщил премьер. Кроме того, предстоит устранить образовавшийся разрыв между темпами роста производительности труда и заработной платы.

"Поставлена персональная задача представителям государства в хозяйственных обществах. Есть положительная динамика в этом вопросе, но на сегодня она явно недостаточна. Недорабатывают как органы владельческого надзора, так и координатор в лице Госкомимущества. Хочу еще раз всем напомнить, что от этой задачи правительство не отойдет. Это только первый шаг в решении ключевой проблемы нашей экономики - критически низкой производительности труда, в первую очередь в государственном секторе", - заявил Румас.