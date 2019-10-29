Минтруда РБ повысило бюджет прожиточного минимума на 92 копейки

Министерство труда и соцзащиты РБ своим постановлением №50 от 23 октября 2019 года повысило бюджет прожиточного минимума на 92 копейки.

С 1 ноября 2019 года по 31 января 2020 года бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения составит 231,83 рубля.

Бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 257,86 рубля; пенсионеров – 177,79 рубля; студентов – 224,8 рубля; детей в возрасте до трех лет – 149,63 рубля; детей в возрасте от трех до шести лет – 205,16 рубля; детей в возрасте от шести до восемнадцати лет – 251,19 рубля.