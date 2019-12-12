Последнее обновление: 12.12.2019 16:17

Нацбанк Украины снижает учетную ставку на 2 процентных пункта

Национальный банк Украины снизил ключевую ставку до 13,5% с 15,5%, сославшись на стремительное укрепление гривны, которое обуславливает более быстрое снижение инфляционного давления, чем ожидалось.

Новый уровень ставки будет действовать с 13 декабря. На такой низкой отметке ставка в последний раз находилась в период с 27 октября по 15 декабря 2017 года, передает Reuters.

Опрошенные на прошлой неделе аналитики прогнозировали снижение ставки на 0,5-1,5 процентного пункта с 15,5%, большинство ожидали снижения до 14,5%.

В то же время, аналитики допускали уровень в 14,0%, если будет достигнута договоренность с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества.

МВФ сообщил на выходных о предварительной договоренности на уровне миссии о трехлетней программе на сумму $5,5 миллиарда.

Дополнительным фактором для снижения ставки стало замедление ноябрьской инфляции до 5,1% в годовом сравнении, о чем Укрстат сообщил в понедельник.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование