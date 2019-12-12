Нацбанк Украины снижает учетную ставку на 2 процентных пункта

Национальный банк Украины снизил ключевую ставку до 13,5% с 15,5%, сославшись на стремительное укрепление гривны, которое обуславливает более быстрое снижение инфляционного давления, чем ожидалось.

Новый уровень ставки будет действовать с 13 декабря. На такой низкой отметке ставка в последний раз находилась в период с 27 октября по 15 декабря 2017 года, передает Reuters.

Опрошенные на прошлой неделе аналитики прогнозировали снижение ставки на 0,5-1,5 процентного пункта с 15,5%, большинство ожидали снижения до 14,5%.

В то же время, аналитики допускали уровень в 14,0%, если будет достигнута договоренность с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества.

МВФ сообщил на выходных о предварительной договоренности на уровне миссии о трехлетней программе на сумму $5,5 миллиарда.

Дополнительным фактором для снижения ставки стало замедление ноябрьской инфляции до 5,1% в годовом сравнении, о чем Укрстат сообщил в понедельник.