Банковский кризис обошелся Украине в 200 млрд. гривен

Украинский фонд гарантирования вкладов физических лиц оценил последствия пережитого банковского кризиса для государства, крупных вкладчиков и бизнеса в 190-200 миллиардов гривен.

Об этом заявила новоназначенный директор-распорядитель фонда Светлана Рекрут, передает УНИАН.

"Кризис обошелся государству, крупным вкладчикам и бизнесу примерно в 190-200 миллиардов", - сказала Рекрут.

Она напомнила, что фонд выплатил вкладчикам обанкротившихся банков 90 миллиардов гривен, при этом фактически всю сумму одолжил у государства и пока не вернул 50 миллиардов гривен.

"Когда мы закончим ликвидацию банков - примерно через год - сможем назвать окончательную стоимость кризиса для государства. Думаю, это будет половина от потраченной на выплаты суммы - около 40-50 миллиардов", - пояснила Рекрут.

Кроме того, руководитель фонда напомнила о неполученных средствах кредиторами четвертой и седьмой очередей – вкладчиками с депозитами свыше гарантированной суммы в 200 тысяч гривен и бизнесом. По ее словам, убытки этих категорий кредиторов составили 35 и 100 миллиардов гривень, соответственно.

В ходе чистки банковской системы Украины за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о ликвидации 96 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 - в 2016-м и 9 - в 2017 году.