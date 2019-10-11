Последнее обновление: 11.10.2019 09:21

Нацбанк Украины ужесточил порядок экстренной поддержки ликвидности банков

Национальный банк Украины установил дополнительные требования к кредитам, имущественные права по которым предоставляются банком в залог регулятору по кредитам экстренной поддержки ликвидности.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №119, передает УНИАН.

Согласно документу, Нацбанк может не принять в обеспечение имущественные права по кредиту компании, имеющей просроченную задолженность в других банках, либо физического лица, имеющего просроченную задолженность более 7 дней в других банках.

Нацбанк в декабре 2016 года ввел новый инструмент экстренной поддержки ликвидности платежеспособных банков - Emergency liquidity assistance (ELA). Кредиты ELA предназначены исключительно для покрытия временного дефицита ликвидности банка, когда исчерпаны другие источники поддержки ликвидности.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование