Экс-руководству "Дельта Банк" предъявлены обвинения в хищении 4,4 млрд. гривен

Правоохранительные органы Украины объявили подозрения бывшему руководству правления АО «Дельта Банк» в хищении 4,4 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, передает УНИАН.

Подозрения были объявлены бывшему председателю совета директоров АО «Дельта Банк», заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса АО «Дельта Банк» и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью.

«Должностные лица АО «Дельта Банк» незаконно выводили денежные активы в особо крупных размерах. Они на протяжении 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных операций за пределы территории Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний», - говорится в сообщении.

В полиции также сообщили, что должностные лица АО «Дельта Банк» для прикрытия незаконной деятельности несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили ложные сведения в автоматизированную банковскую систему.

«Такие действия стали основанием для признания АО «Дельта Банк» неплатежеспособным и введения временной администрации», - напомнили в полиции.

Судебно-экономические экспертизы подтвердили убытки в размере 4,4 млрд грн.

Сейчас проверяется возможная причастность и других должностных лиц и владельцев АО «Дельта Банк» к такой противоправной деятельности.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц проводит ликвидацию «Дельта Банка» с октября 2015 года. Банк работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Его основными акционерами были бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США). 12 декабря Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил ходатайство Фонда гарантирования вкладов физических лиц об аресте активов Лагуна.