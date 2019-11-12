Последнее обновление: 12.11.2019 11:16

Нацбанк Украины отложил срок увеличения минимального уставного фонда банков

Национальный банк Украины перенес срок увеличения банками минимального уставного капитала с 200 млн. до 300 млн. гривен до января 2021 года.

"До принятия Верховной Радой Украины соответствующего законопроекта Национальный банк принял решение перенести с 11 июля 2020 года на 1 января 2021 года срок приведения банками размера уставного и регулятивного капитала до 300 млн гривен", - говорится в сообщении.

По предыдущему графику НБУ, срок пополнения капитала до 300 миллионов гривен был установлен до 11 июля 2020 года, до 400 миллионов гривен – 11 июля 2022 года, до 500 миллионов гривен – 11 июля 2024 года.

По данным на 1 сентября текущего года, в Украине 30 банков имеют уставный капитал ниже 300 миллионов гривен.

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