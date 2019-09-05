НБУ снизил учетную ставку

Национальный банк Украины понизил учетную ставку с 17% до 16,5% годовых с 6 сентября 2019 года.

Как сообщает пресс-служба НБУ, регулятор продолжает цикл смягчения монетарной политики, так как ожидает замедления инфляции до цели 5%.

"Инфляция в июле (9,1% в годовом измерении) была выше траекторию прогноза, опубликованном в последнем инфляционных отчете. В августе, по оценкам Национального банка, инфляция снизится, впрочем все еще будет оставаться выше прогнозной траектории", - говорится в сообщении.

Отклонение от прогноза в НБУ объясняют временными факторами со стороны предложения продуктов питания, в частности овощей.

В то же время базовая инфляция (7,4% в годовом измерении в июле) соответствовала прогнозу регулятора. Давление на цены оказывала жесткая монетарная политика, в частности "через канал обменного курса". Однако расширение внутреннего спроса и повышение заработных плат продолжали тормозить замедление инфляции.

Прежним остается прогноз НБУ по достижению среднесрочной цели по инфляции в 5% в конце следующего года. Макроэкономические факторы, которые наблюдались с момента предыдущего заседания Правления по монетарной политике, не изменили баланс рисков для прогноза.

В НБУ считают, что на замедление инфляции будет влиять укрепление обменного курса. На него влияли благоприятная ценовая конъюнктура на мировых товарных рынках, высокий урожай зерновых, рост экспорта ИТ-услуг, рост доверия инвесторов к украинской экономике и упрощение их доступа к рынку ОВГЗ. Также текущее снижение цен на нефть и газ на мировых рынках с определенным временным лагом будет отображаться на внутренних ценах.

В НБУ прогнозируют смягчение монетарной политики при условии устойчивого замедления инфляции до цели 5%.

"Темп снижения учетной ставки до нейтрального уровня 8% будет зависеть от рисков как внутреннего, так и внешнего происхождения", - уточняют в НБУ.

Регулятор видит возможности для быстрого снижения учетной ставки в случае ускорения реализации структурных реформ и устойчивом замедлением инфляции до цели.