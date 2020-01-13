Последнее обновление: 13.01.2020 13:58

Украина перешла на банковские счета IBAN

С 13 января 2020 года в Украине используются только банковские счета международного стандарта IBAN.

Как сообщает УНИАН, Нацбанк Украины обязал украинские банки с 5 августа 2019 года открывать новые счета клиентам с применением международного номера банковского счета IBAN.

Изначально регулятор планировал внедрить обязательное применение IBAN для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств с 1 ноября 2019 года, однако в начале октября продлил срок до 12 января 2020 года.

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