Украина перешла на банковские счета IBAN

С 13 января 2020 года в Украине используются только банковские счета международного стандарта IBAN.

Как сообщает УНИАН, Нацбанк Украины обязал украинские банки с 5 августа 2019 года открывать новые счета клиентам с применением международного номера банковского счета IBAN.

Изначально регулятор планировал внедрить обязательное применение IBAN для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств с 1 ноября 2019 года, однако в начале октября продлил срок до 12 января 2020 года.