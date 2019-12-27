Нацбанк Украины вводит дополнительный норматив ликвидности

Нацбанк Украины вводит дополнительный норматив контроля за финансовым состоянием банков с целью повышения устойчивости банковской системы, сообщила пресс-служба регулятора.

Постановление о применении коэффициента чистого стабильного финансирования или NSFR (Net Stable Funding Ratio) было принято 24 декабря и начнет действовать с февраля следующего года, передает Reuters.

“Главная цель NSFR - способствовать снижению одного из системных рисков для финансовой стабильности, связанного с короткой срочностью фондирования банков, сбалансировать активы и пассивы банков по срокам погашения, создать стимулы для банков привлекать депозиты на долгосрочные сроки и уменьшить зависимость от краткосрочного финансирования”,- говорится в сообщении НБУ.

Во время кризисов 2008-2009 и 2014-2015 годов, на фоне девальвации гривны и оттока депозитов, десятки украинских банков утратили платежеспособность из-за несбалансированности активов и пассивов в разрезе сроков и валют.

После переходного периода, коэффициент, который определяет минимальный уровень ликвидности банка на горизонте один год, станет обязательным с 2021 года.

Новый коэффициент рассчитывается как соотношение объема имеющегося стабильного финансирования к объему необходимого стабильного финансирования.

“Согласно нормам ЕС и Базельским рекомендациям минимальное значение NSFR для банков должен составлять не менее 100%”,- говорится в сообщении НБУ.