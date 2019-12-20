Украина подала в Израиле иск против Коломойского на 2 млрд шекелей

В украинском "Приватбанке" объявили о новых исках в отношении бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Как сообщила в четверг, 19 декабря, пресс-служба финансового института, иск подан, в частности в Израиле, передает DW.

По данным израильского портала Calcalist, ответчиками по исковому заявлению на сумму в 2 млрд шекелей (около 515 млн евро) выступают сам миллиардер, его партнеры и банк "Дисконт".

Как отмечается в заявлении, Коломойский, имеющий украинское и израильское гражданство, в течение многих лет с привлечением различных лиц, включая подчиненных, совершал в беспрецедентном масштабе такие преступления, как обман, хищение, отмывание капитала и т.д., нанеся ущерб на астрономические суммы.

В общей сложности в период с 2007 по 2011 годы на счета банка "Дисконт" в рамках описываемых в исковом заявлении схем было переведено около 1,2 миллиарда долларов. В финансовом институте, отмечается в заявлении, должны были понять, что "переведенная на его счета астрономическая сумма имеет криминальное происхождение".

В заявлении пресс-службы "Приватбанка" также отмечается, что финансовый институт увеличил сумму своих исковых требований против Коломойского в канцлерском суде штата Делавэр в США и "подал в суд дополненное исковое заявление". В банке продолжают готовиться также к слушаниям в Высоком суде Англии и Уэльса о взыскании с Коломойского 3 млрд долларов.

В декабре 2016 года "Приватбанк" был национализирован решением украинского правительства. По данным тогдашней главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, экс-владельцы "Приватбанка" в ночь перед национализацией вывели за рубеж 16 млрд гривен. Компания Kroll по результатам аудита сообщила, что всего владельцы и бывшие менеджеры "Приватбанка" вывели более 5,5 млрд долларов. Общие же расходы Украины на национализацию финансового института достигли 198 млрд грн (около 7,6 млрд евро).