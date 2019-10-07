Последнее обновление: 07.10.2019 17:53

Международные резервы Украины в сентябре сократились на 2,6%

Международные резервы Украины по состоянию на 1 октября составили 21,438 млрд долл., что на 2,6% ниже показателя месяцем ранее.

Как сообщается на сайте НБУ, сокращение резервов в сентябре обусловлено значительными объемами платежей по погашению государственного долга, передает УНИАН.

Согласно приведенным данным, за месяц правительство и Нацбанк уплатили в счет обслуживания и погашения валютного госдолга 1,974 млрд долл., в том числе 1,224 млрд долл. – по еврооблигациям.

Отмечается, что эти расходы частично были компенсированы поступлениями от размещения правительством облигаций внутреннего государственного займа в валюте на сумму 546,9 млн долл.

Кроме того, благоприятная ситуация на валютном рынке позволила Нацбанку пополнить резервы посредством покупки валюты на 930,3 млн долл.

При этом стоимость финансовых инструментов в результате переоценки уменьшилась на 80,8 млн долл.

Также сообщается, что текущий объем резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта и на 3% выше показателя на начало года.

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