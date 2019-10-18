Последнее обновление: 18.10.2019 15:56

Лукашенко назвал требования к преподавательскому составу Академии управления

Лукашенко сегодня посетил Академии управления, где озвучил требования к самому образовательному учреждению и его преподавательскому составу.

"Меняется мир, меняется общество. Требования к компетенциям современного руководителя становятся все выше. А значит, в систему должны приходить управленцы новой формации - руководители с ярко выраженными лидерскими качествами и государственным мышлением, мотивированные и нацеленные на высокий результат", - заявил Лукашенко.

"Здесь должны преподавать лучшие специалисты отечественной школы управления, истинные патриоты и государственники. Их приоритетная задача - следить за самыми передовыми технологиями в своей области, на их основе выстраивать учебный процесс», - продолжил он, не уточняя, каким образом патриоты-государственники должны следить за этими передовыми технологиями и повышать свой профессиональный уровень.

Лукашенко сказал, что обучать в Академии нужно госслужащих с высоким потенциалом руководителя, а не людей, «которые не склонны к управленческой работе или уже завершают свою профессиональную деятельность», что качество важнее количества.

Еще он потребовал от Академии представлять соответствующую информацию о перспективных абитуриентах напрямую в администрацию президента.

"Каждый человек, получивший образование либо прошедший подготовку здесь, должен быть виден и востребован, как говорят, быть всегда "на карандаше", - заявил Лукашенко.

Далее по теме
Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование