Лукашенко назвал требования к преподавательскому составу Академии управления

Лукашенко сегодня посетил Академии управления, где озвучил требования к самому образовательному учреждению и его преподавательскому составу.

"Меняется мир, меняется общество. Требования к компетенциям современного руководителя становятся все выше. А значит, в систему должны приходить управленцы новой формации - руководители с ярко выраженными лидерскими качествами и государственным мышлением, мотивированные и нацеленные на высокий результат", - заявил Лукашенко.

"Здесь должны преподавать лучшие специалисты отечественной школы управления, истинные патриоты и государственники. Их приоритетная задача - следить за самыми передовыми технологиями в своей области, на их основе выстраивать учебный процесс», - продолжил он, не уточняя, каким образом патриоты-государственники должны следить за этими передовыми технологиями и повышать свой профессиональный уровень.

Лукашенко сказал, что обучать в Академии нужно госслужащих с высоким потенциалом руководителя, а не людей, «которые не склонны к управленческой работе или уже завершают свою профессиональную деятельность», что качество важнее количества.

Еще он потребовал от Академии представлять соответствующую информацию о перспективных абитуриентах напрямую в администрацию президента.

"Каждый человек, получивший образование либо прошедший подготовку здесь, должен быть виден и востребован, как говорят, быть всегда "на карандаше", - заявил Лукашенко.