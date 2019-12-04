Лукашенко пояснил смену губернатора Минской области «во избежание домыслов»

Лукашенко на совещании с активом Минской области пояснил причины смены губернатора региона.

"Что касается перевода Анатолия Михайловича Исаченко на другую работу и назначения во главе региона Александра Генриховича Турчина, еще раз, во избежание всяких домыслов, поясню причины такой ротации. К работе Анатолия Михайловича у меня практически нет больших претензий. Он проявил себя умелым, требовательным руководителем за тот период, который отработал. Область хуже не стала. Но что радует, наметилась тенденция к нормализации ситуации в самой области. Однако решение новых задач, которые стоят перед регионом, требует огромной самоотдачи, интенсивности и энергии. Есть объективная причина, по которой мы не можем сегодня грузить Анатолия Михайловича", - сказал Лукашенко, ранее назвавший причину отставки Исаченко – состояние здоровья.

"Если вы думаете, что мы вас (Исаченко) списываем или посылаем куда-то на отдых, вы заблуждаетесь. Просто работа будет более размеренная", - уточнил Лукашенко, сообщив, что Исаченко будете исполнять обязанности уполномоченного президента по Минской области.

Кроме того, Исаченко станет одним из восьми сенаторов верхней палаты по президентской квоте.