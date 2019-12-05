Лукашенко: Новый парламент ждет работа по совершенствованию Конституции

Лукашенко в очередной раз подтвердил намерение поменять Конституцию Беларуси, заявив, что новому составу парламента придется над этим работать.

«Парламентариям седьмого созыва предстоит подключиться к работе над проектами, которые находятся в плоскости глобальных политических решений. У нас уже накопился ряд вопросов, которые нужно сообща решать на уровне Основного закона», - сказал Лукашенко в обращении к депутатам старого и нового составов парламента.

«Поэтому, видимо, новому составу парламента предстоит присоединиться к работе по совершенствованию Конституции», - отметил белорусский правитель.

«Запрос в обществе на это есть. Мы должны все объяснить людям и предложить свои варианты. Это как раз тот случай, когда можно проявить себя и принять участие в судьбоносном для нашего государства проекте. Думаю, вновь избранные парламентарии понимают, какой уникальный шанс им выпал. Прогрессивный мировой опыт мы преломляем через наши национальные ценности и традиции, через уклад нашего общества. Все изменения вы должны рассматривать исключительно с государственной позиции, в интересах людей, которые живут на этой земле. И все ваши предложения будут носить только персональный характер. Никто не сможет спрятаться за коллективное мнение», - заявил Лукашенко.

«Простых решений ни в политической, ни в экономической или социальной сферах не будет. К тому же все они во многом зависят от уровня дипломатических взаимоотношений с нашими стратегическими партнерами и мировыми лидерами, от количества и качества деловых контактов по всему миру», - отметил он.

Обращение Лукашенко не транслируется по ТВ и радио, освещается узким кругом СМИ.