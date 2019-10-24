В сентябре средняя зарплата в Беларуси снизилась до 1108,5 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в сентябре 2019 г. составила 1108,5 рубля, сообщил сегодня Национальный статистический комитет РБ.

В августе текущего года средняя заработная плата составила 1117.8 рублей.

Лидером по величине заработной платы в сентябре оставалась сфера деятельности «Информация и связь» со средней заработной платой 3109,2 рубля, включая предприятия в сфере деятельности «Информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания» со средней з/п в 4099,8 рубля.

На втором месте – «деятельность пассажирского воздушного транспорта» с зарплатой 3311,5 рубля, на третьем – «вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования» с зарплатой 2118,2 рубля.

Самые низкие зарплаты в сфере «предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты» - 597,1 рубля.