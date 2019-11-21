Последнее обновление: 21.11.2019 22:32

Россия вводит огромные штрафы за отказ передать ФСБ ключи шифрования

В России установлен крупный штраф за повторный отказ передавать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.

Как сообщается пресс-службой Госдумы в четверг, 21 ноября, штраф за повторный отказ операторов связи "привести свое оборудование и программы в соответствие с требованиями ФСБ" будет чреват штрафом в размере до 6 миллионов рублей для юридических лиц.

Для граждан эта сумма составит от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Кроме того, согласно этому же закону, для операторов связи устанавливается штраф за отказ хранить или переносить базы данных своих пользователей на территорию России в размере от 6 до 18 миллионов рублей, передает DW.

Весной 2018 года в России начали блокировать мессенджер Telegram по решению суда за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. После того, как усилия "Роскомнадзора" не принесли видимого результата, в России, по данным Reuters, начали тестировать DPI-системы разных производителей для эффективной блокировки Telegram и других ресурсов. О результатах этих тестов пока не сообщается.

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