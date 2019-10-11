Путин проигнорировал предложение Лукашенко о поясе цифровой девственности

Президент РФ Владимир Путин проигнорировал уже неоднократно озвученное А.Лукашенко предложение о поясе цифровой безопасности, предусматривающего невмешательство соседних стран в информационное пространство отдельно взятой страны.

Более того, сегодня Путин представил свою инициативу в этой сфере, сделав совместное с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым заявление о необходимости подкрепить национальные меры по информбезопасности консолидированными действиями на двустороннем и международном уровнях.

Путин и Бердымухамедов в совместном заявлении предостерегли от неправомерного использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и призвали мировое сообщество разработать меры для противодействия использования ИКТ для вмешательства во внутреннюю политику суверенных государств, а также в террористических целях и для совершения преступлений, в том числе связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации, с созданием, использованием и распространением вредоносных компьютерных программ.

Президенты подчеркнули, что неправомерное использование информтехнологий, в том числе в целях, несовместимых с задачами поддержания международного мира, безопасности и стабильности, может представлять угрозу для государства, его граждан и общества в целом. По их мнению, становится все более очевидным рост злоупотреблений при применении информационно-коммуникационных технологий, связанных с незаконным сбором и использованием персональных данных, что является прямым нарушением основных свобод и прав человека, включая право на неприкосновенность личной жизни.

Путин и Бердымухамедов заявили о поддержке осуществляемой в рамках ООН деятельности по выработке правил, норм и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве, а также выступили за предотвращение и мирное урегулирование конфликтов, которые могут возникнуть вследствие противоправного использования ИКТ.

В связи с этим они призвали усиливать взаимодействие в плане совершенствования действующей модели управления интернетом, в том числе обеспечения равных прав государств на участие в процессе управления сетью интернет и повышения в этом контексте роли Международного союза электросвязи.