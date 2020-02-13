Власти России оштрафовали Twitter и Facebook

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Facebook за отказ разместить базы данных пользователей на территории России. Сумма штрафа составила 4 млн руб.

Представитель Facebook не явился на заседание, передает РБК.

Согласно письменным материалам дела, в отношении Facebook была проведена проверка, которая показала, что данные российских пользователей Facebook обрабатываются с использованием баз данных, находящихся на территории США. В компанию неоднократно направлялись письма с требованием обеспечить хранение данных на территории России, однако Facebook так и не предоставил никаких документов, подтверждающих выполнение требования.

Сегодня, мировой суд в Москве также оштрафовал на 4 млн руб. компанию Twitter. Причиной стал отказ зарегистрированной в Калифорнии компании переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей.

Как отметил представитель Роскомнадзора на заседании, уплата штрафа не освобождает компании от локализации баз данных на территории России.

«Если не будет подтверждения соблюдения указанного требования, Роскомнадзор будет вправе провести мероприятия по контролю в любое время», — отметил представитель ведомства. Он добавил, что, если компании не начнут выполнять требование о локализации баз данных, Роскомнадзор будет иметь право вновь привлечь их к административной ответственности. Однако если новый штраф будет назначен в течение одного года после вступления в силу решения суда, то его размер составит уже 18 млн руб.

Роскомнадзор потребовал от Facebook и Twitter обеспечить хранение данных пользователей на территории России еще в 2016 году. Ведомство несколько раз продлевало сроки выполнения этого требования.

В итоге в апреле суд оштрафовал обе компании на 3 тыс. руб. каждую за нарушение закона о локализации данных российских пользователей.

В июне глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что диалог с Facebook по вопросу выполнения требований российского законодательства фактически остановился. В конце 2019 года Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Facebook и Twitter.

Требования о хранении информации о российских пользователях прописано в поправках к закону «О персональных данных», вступивших в силу 1 сентября 2015 года.