Госдума РФ обвалила акции Яндекса

Утром 29 июля акции «Яндекса» подешевели на Мосбирже, об этом свидетельствуют данные торгов. В начале торгов акции упали до 2423 руб. по данным на 10:15. Падение составило более 3%.

В пятницу, 26 июля, в конце торгов на американской бирже NASDAQ акции Yandex N.V. начали снижаться по сравнению с предыдущим днем торгов. На 21:50 снижение составляло 5,88%, до $36,15 за бумагу, передает РБК.

Снижение котировок акций началось после того, как депутат от «Единой России» Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, ограничивающий 20% долю иностранцев среди владельцев значимых сайтов. За нарушение предлагается запретить рекламу на этих ресурсах и рекламу самих ресурсов на других площадках.

Головная компания «Яндекса» — нидерландская Yandex N.V., акции компании торгуются на бирже NASDAQ. Аркадий Волож, владеющий пакетом из около 10% акций (и почти 50% голосов), является гражданином России и Мальты. В «Яндексе», комментируя документ, заявили, что в случае принятия законопроекта «может быть разрушена уникальная экосистема интернет-бизнесов в России».