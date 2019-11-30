Медведев подписал распоряжение о создании российского аналога «Википедии»

Правительство России распорядилось создать общенациональный интерактивный энциклопедический портал, соответствующий документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Согласно распоряжению, помимо портала будет создана автономная некоммерческая организация «Национальный научно-образовательный центр «Большая российская энциклопедия», которая получит 100% акций одноименного издательства.

Такие меры, как сказано в документе, приняты, чтобы обеспечить граждан доступом к «постоянно актуализируемой на базе научно-верифицированных источников знания достоверной информации о развитии и состоянии окружающего мира и социума», передает РБК.

Финансировать эту организацию будут как из федерального бюджета РФ, за счет единовременных поступлений от учредителя в лице правительства, так и за счет добровольных пожертвований и дохода от использования имущества, находящегося в распоряжении организации.

О создании российского интернет-ресурса, который станет конкурентом «Википедии», в августе 2016 года рассказал Александр Вислый, который на тот момент занимал должность генерального директора Российской национальной библиотеки (РНБ). В ноябре 2019 года идею публично поддержал президент России Владимир Путин. Он заявил, что в отличие от зарубежной «Википедии» этот ресурс станет источником достоверной информации.